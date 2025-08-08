Chanel-Store ließ JLo nicht rein – sie rächte sich

Doch von vorn, wie und wo es passiert ist: Die Weltstar-Sängerin wollte am 4. August im Luxus-Einkaufszentrum Istinye Park in Istanbul in die Chanel-Boutique – doch der Sicherheitsmann am Eingang winkte ab: „Wir sind voll!“ Die Berühmtheit durfte tatsächlich nicht rein. Eine Szene, die an den Film „Pretty Woman“ denken lässt, in der Julia Robert trotz Kreditkarte in einem Laden nicht erwünscht ist.