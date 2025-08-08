Vorteilswelt
Wie bei „Pretty Women“

Chanel-Store ließ JLo nicht rein – sie rächte sich

Society International
08.08.2025 10:22

So schnell lässt sich Jennifer Lopez (56) nicht die Laune verderben oder vom Shopping abhalten! Als ein Chanel-Store sie nicht rein ließ, ging sie ganz cool nach nebenan und shoppte dort für Stunden um Zehntausende Dollar. Eine teure, aber süße Rache!

Doch von vorn, wie und wo es passiert ist: Die Weltstar-Sängerin wollte am 4. August im Luxus-Einkaufszentrum Istinye Park in Istanbul in die Chanel-Boutique – doch der Sicherheitsmann am Eingang winkte ab: „Wir sind voll!“ Die Berühmtheit durfte tatsächlich nicht rein. Eine Szene, die an den Film „Pretty Woman“ denken lässt, in der Julia Robert trotz Kreditkarte in einem Laden nicht erwünscht ist.

Rache-Shopping nebenan
J.Lo – ganz Profi – lächelte aber nur: „Okay, kein Problem.“ Und zog weiter … direkt in die Nachbarläden Celine und Beymen. Dort gönnte sich die Pop-Diva als Rache eine dreistündige Shopping-Tour und blätterte laut türkischen Medien Zehntausende Dollar hin.

Wie bei „Pretty Women“Chanel sagt „Nein“ zu J.Lo – also shoppt sie für Zehntausende nebenan!
Wie bei „Pretty Women“Chanel sagt „Nein“ zu J.Lo – also shoppt sie für Zehntausende nebenan!(Bild: KameraOne)

Zu spät ...
Fotos zeigen die Sängerin im Victoria-Beckham-Tunikakleid mit Shorts und runden, rosafarbenen Sonnenbrillen – stets umringt von ihrem Security-Team.

Ironie des Luxus: Kurz vor ihrem Mall-Abgang versuchte Chanel, die Sängerin doch noch hereinzubitten. Doch Lopez lehnte ab.

Am nächsten Tag stand sie beim Istanbul Festival in Yenikapi auf der Bühne, performte Hits wie „On The Floor“ und „Let’s Get Loud“ – und bekam dafür von Tausenden Fans Standing Ovations.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
ALLE NEWSLETTER
