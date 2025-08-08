Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fleetwood bärenstark

Straka macht bei St. Jude Championship Boden gut

Sport-Mix
08.08.2025 23:32
Sepp Straka
Sepp Straka(Bild: AFP/ANDREW REDINGTON)

Golfprofi Sepp Straka hat sich auf der 2. Runde der mit 20 Millionen Dollar dotierten St. Jude Championship in Memphis/Tennessee leicht steigern können. 

0 Kommentare

Nach der 68er-Auftaktrunde beim ersten von drei Play-off-Turnieren der PGA-Tour benötigte der 32-jährige Wiener am Freitag nur 67 Schläge und schien noch vor Ende der Runde vorerst auf dem geteilten 14. Platz auf. Am Donnerstag war er auf Position 20 gelegen. Außer Reichweite scheint nur Spitzenreiter Tommy Fleetwood zu sein.

Tommy Fleetwood
Tommy Fleetwood(Bild: AP/George Walker IV)

13 unter Par
Der 34-jährige Engländer hält zur Halbzeit des ohne Cut gespielten und 69 Teilnehmer umfassenden Events bei 13 unter Par. Auf Rang zwei fehlten Straka vor Rundenende nur vier Schläge. Der Weltranglistenelfte spielte neuerlich in einem Flight mit US-Star Scottie Scheffler.

Scottie Scheffler
Scottie Scheffler(Bild: AFP/ANDY LYONS)

Seine drei Bogeys konnte Straka dank sechs Birdies mehr als wettmachen, wobei ihm gleich drei davon auf den letzten vier Löchern gelangen. Scheffler benötigte auf dem Weg ins Clubhaus des TPC Southwind wie auch tags zuvor einen Schlag weniger als das ÖGV-Aushängeschild.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
215.436 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
190.384 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
137.207 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1180 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Wirtschaft
Neue US-Zölle für die Schweiz ein „Horrorszenario“
863 mal kommentiert
In der Schweiz wird befürchtet, dass die neuen US-Zölle in der Höhe von 39 Prozent das ...
Innenpolitik
Minister kontert UN-Mahnung: „Weltfremde Aussage“
846 mal kommentiert
Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg wurde das Assad-Regime gestürzt – Innenminister Karner lässt nun ...
Mehr Sport-Mix
Fleetwood bärenstark
Straka macht bei St. Jude Championship Boden gut
In Banská Bystrica
Karin Strametz löst als Dritte das EM-Ticket
Krone Plus Logo
EM-Quali in Hartberg
Die goldene Generation hat nächste EM im Visier
Beach-Volleyball
Klinger-Schwestern in Baden im Achtelfinale out
Radsport
„Intensive Saison“: Straßen-WM ohne Wout van Aert

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf