Straka macht bei St. Jude Championship Boden gut

Golfprofi Sepp Straka hat sich auf der 2. Runde der mit 20 Millionen Dollar dotierten St. Jude Championship in Memphis/Tennessee leicht steigern können.
Nach der 68er-Auftaktrunde beim ersten von drei Play-off-Turnieren der PGA-Tour benötigte der 32-jährige Wiener am Freitag nur 67 Schläge und schien noch vor Ende der Runde vorerst auf dem geteilten 14. Platz auf. Am Donnerstag war er auf Position 20 gelegen. Außer Reichweite scheint nur Spitzenreiter Tommy Fleetwood zu sein.
13 unter Par
Der 34-jährige Engländer hält zur Halbzeit des ohne Cut gespielten und 69 Teilnehmer umfassenden Events bei 13 unter Par. Auf Rang zwei fehlten Straka vor Rundenende nur vier Schläge. Der Weltranglistenelfte spielte neuerlich in einem Flight mit US-Star Scottie Scheffler.
Seine drei Bogeys konnte Straka dank sechs Birdies mehr als wettmachen, wobei ihm gleich drei davon auf den letzten vier Löchern gelangen. Scheffler benötigte auf dem Weg ins Clubhaus des TPC Southwind wie auch tags zuvor einen Schlag weniger als das ÖGV-Aushängeschild.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.