Studentin singt bei den Wagner-Festspielen

Talent in die Wiege gelegt

Die Liebe zur Klassik wurde Katerina Dankevich aus der Ukraine in die Wiege gelegt. Als sie vier Jahre alt war, ist ihre Familie nach Wien übersiedelt – der Vater ist Geiger bei den Wiener Philharmonikern, die Mutter Komponistin und Pianistin. Für die Tochter haben die Auftritte in der Staatsoper mit Verdis „Otello“ begonnen, dann „La Bohème“.