Neuer KI-Prozessor: AMD legt sich mit Nvidia an

Mit einer neuen Generation von Spezialprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) will AMD den Weltmarktführer Nvidia herausfordern. „KI ist unsere oberste Priorität“, sagte AMD-Chefin Lisa Su am Montag bei der Vorstellung des Chips „MI325X“ auf der Fachmesse Computex in Taipeh. Daher würden sämtliche Entwicklungskapazitäten hierfür gebündelt. Da der Markt in rascher Folge neue Produkte erwarte, könne jährlich mit einer neuen Chip-Generation gerechnet werden.