Chipdesigner ARM hofft auf Konkurrenz bei KI-Chips

Der Hype um Künstliche Intelligenz (KI) hat ARM in den vergangenen Monaten zwar kräftige Kursgewinne beschert, schlägt sich bisher aber nur bedingt in der Bilanz nieder. Denn die KI-Spezialprozessoren des Weltmarktführers Nvidia aus den USA basieren auf einer anderen Technologie. Allerdings werden viele der übrigen Halbleiter in KI-Hochleistungsrechnern auf Grundlage von ARM-Entwürfen gefertigt.