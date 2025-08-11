Vorteilswelt
Richtungsweisende Tage für Österreichs Fußball

11.08.2025 18:46
Der frisch gebackene 70er und „Krone“-Kolumnist Herbert Prohaska analysiert die anstehenden Europacup-Duelle, den Auftakt der Bundesliga und berichtet über die überwältigenden Emotionen bei der Geburtstags-Party bei seiner Austria.

Danke! An alle, die mir zu meinem 70. Geburtstag gratuliert haben. Und das war – gefühlt – ganz Österreich. Die Choreografie der Austria-Fans war überwältigend, ich habe an diesem Nachmittag auch viele, viele Selfies machen dürfen, größtenteils auch mit Menschen, mit vielen Kindern, die mich ganz sicher nie live Fußballspielen gesehen haben. Einfach rührend, das macht mich glücklich und stolz. Dass die Austria dann – nobel ausgedrückt – beim 0:2 gegen Wolfsberg nicht ihr bestes Spiel gezeigt hat, war natürlich schade. Aber schon am Donnerstag im Europacup-Rückspiel daheim gegen Ostrava müssen und können sie es deutlich besser machen, sie haben einen ordentlichen Kader, davon bin ich überzeugt. Das Kicken haben sie in den letzten zwei Monaten sicher nicht verlernt. Aber eines ist klar, der Druck wächst nach dem Cup-Aus und dem verpatzten Ligastart langsam.

