Richtungsweisende Tage für Österreichs Fußball

Danke! An alle, die mir zu meinem 70. Geburtstag gratuliert haben. Und das war – gefühlt – ganz Österreich. Die Choreografie der Austria-Fans war überwältigend, ich habe an diesem Nachmittag auch viele, viele Selfies machen dürfen, größtenteils auch mit Menschen, mit vielen Kindern, die mich ganz sicher nie live Fußballspielen gesehen haben. Einfach rührend, das macht mich glücklich und stolz. Dass die Austria dann – nobel ausgedrückt – beim 0:2 gegen Wolfsberg nicht ihr bestes Spiel gezeigt hat, war natürlich schade. Aber schon am Donnerstag im Europacup-Rückspiel daheim gegen Ostrava müssen und können sie es deutlich besser machen, sie haben einen ordentlichen Kader, davon bin ich überzeugt. Das Kicken haben sie in den letzten zwei Monaten sicher nicht verlernt. Aber eines ist klar, der Druck wächst nach dem Cup-Aus und dem verpatzten Ligastart langsam.