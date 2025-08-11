Leverkusen verpflichtet früheren Salzburg-Goalie

Neuer Stammtorhüter

Als neuen Stammtorhüter hatte Leverkusen zuvor bereits den Niederländer Mark Flekken verpflichtet. Blaswich wurde in den vergangenen beiden Jahren zweimal ins DFB-Nationalteam einberufen, kam dort bisher aber noch nie zum Einsatz. Für Salzburg absolvierte der Deutsche 22 Pflichtspiele und war dabei unter Ex-Coach Pepijn Lijnders im Herbst 2024 auch Kapitän.