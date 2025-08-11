Bahnchaos am Großen Deutschen Eck

Eigentlich sollten die Bauarbeiten auf der Bahn-Strecke München-Salzburg am Montag um 5 Uhr beendet sein. Doch wider Erwarten dauerte es länger als erwartet. Mit Folgen für viele Bahn-Reisende.
Weil die Schienen-Baustelle am Großen Deutschen Eck sich ungeplant verzögert hatte, kam es am Montag zu Zugausfällen und Verspätungen auf der Bahnstrecke von und in Richtung München.
„Wir wissen um die schwierige Situation der Fahrgäste und möchten uns für die Beeinträchtigungen entschuldigen“, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die DB räumt „massive Einschränkungen“ ein.
Die ÖBB mussten deshalb ebenfalls kurzfristig einen Schienenersatzverkehr nach München einrichten. Nach ÖBB-Informationen soll die Bahn-Strecke am Dienstag wieder normal befahrbar sein.
