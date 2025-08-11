Kärntner Ärzte streiken: Das müssen Sie wissen

Mit dem Streik hofft die Ärztekammer, genug Druck auf die Kasse zu machen. „Falls es keine Einigung gibt, sind in den nächsten Wochen weitere Maßnahmen geplant. Das können auch längere Schließungen sein“, stellt Kerber klar. Und ein abgesichertes Kassensystem ist dringend notwendig, denn auch hier rollt die Pensionierungswelle an. Von den 480 Kassenstellen müssen in den nächsten acht Jahren rund 200 nachbesetzt werden.