Pfusch lässt Häuslbauer seit Jahren verzweifeln

Erster Mangel schon zum Start

„Bereits während der Bauphase hatten wir den ersten Wasserschaden. Der Bauträger erkannte den Mangel an, weil das Wasser im Sickerschacht nicht versickerte. Man errichtete ein Provisorium, bestehend aus einer Überlaufrinne in den Kanal und einer Pumpe im Sickerschacht, angeschlossen an einen Baustromkasten auf Gemeindegrund“, erzählt Eder. Dieses Provisorium gibt es bis heute.