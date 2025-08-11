Wenn der Schulstart nicht mehr leistbar ist

In Vorarlberg leben nach Angaben der Statistik Austria rund 68.000 Menschen unter der Armutsgefährdungsschwelle. Besonders betroffen sind Kinder. Rund 18.000 Mädchen und Buben, deren Eltern finanziell kaum über die Runden kommen, leben im Ländle – und somit mitten in einem der wohlhabendsten Länder der Welt. Mit der jüngsten Schulstartaktion wollen die Zuständigen der Volkshilfe Vorarlberg weniger gut betuchte Familien unterstützen.