Wenn der Schulstart nicht mehr leistbar ist

Ein neuer Schulrucksack, Turnschuhe, Jausenbox, Hefte, Stifte, Kleber. Was für viele Familien leistbar ist, kann andere an ihre finanziellen Grenzen bringen. Die Schulstartaktion der Volkshilfe Vorarlberg etwa hilft Kindern aus finanziell schwächeren Familien und zeigt gleichzeitig, wie Armut auch in einem reichen Bundesland wie Vorarlberg zuschlägt.
In Vorarlberg leben nach Angaben der Statistik Austria rund 68.000 Menschen unter der Armutsgefährdungsschwelle. Besonders betroffen sind Kinder. Rund 18.000 Mädchen und Buben, deren Eltern finanziell kaum über die Runden kommen, leben im Ländle – und somit mitten in einem der wohlhabendsten Länder der Welt. Mit der jüngsten Schulstartaktion wollen die Zuständigen der Volkshilfe Vorarlberg weniger gut betuchte Familien unterstützen.
