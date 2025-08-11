Vier Verkehrstote innerhalb von nur acht Stunden

Küche stand in Flammen: Nachbarn als Brandmelder
Ursache unklar
Blut-Montag in Oberösterreich: Innerhalb von nur acht Stunden gab es vier Verkehrstote. Die Horror-Serie begann um 8. 50 Uhr in Attnang, als ein Sattelzug einen 86-jährigen Fußgänger überrollt. Um 14 Uhr starb ein Biker (57) bei einem Überholmanöver in Michaelnbach. Und um 17.11 Uhr gab es bei einem Frontalunfall auf der Umfahrung Lambach zwei Tote.
Zu dem furchtbaren Frontalunfall in Lambach ist noch nicht viel bekannt. Fix ist nur, dass zwei Autos zusammengestoßen sind. Und dass bei diesem Crash zwei Menschen starben.
Eine dritte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Linzer Krankenhaus geflogen.
