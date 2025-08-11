Vier Verkehrstote innerhalb von nur acht Stunden

Blut-Montag in Oberösterreich: Innerhalb von nur acht Stunden gab es vier Verkehrstote. Die Horror-Serie begann um 8. 50 Uhr in Attnang, als ein Sattelzug einen 86-jährigen Fußgänger überrollt. Um 14 Uhr starb ein Biker (57) bei einem Überholmanöver in Michaelnbach. Und um 17.11 Uhr gab es bei einem Frontalunfall auf der Umfahrung Lambach zwei Tote.