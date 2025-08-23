„Gegen die Austria habe ich fast immer getroffen“

Im Vorjahr wäre Lukas Fridrikas fast bei der Austria gelandet. Nun stürmt der 27-Jährige für den TSV Hartberg. Warum er zu den Oststeirern wechselte, sich gegen den Sport seiner Mutter, der Welthandballerin von 1999, entschieden hat und er gerade gegen den Ex-Klub seines Vaters so häufig trifft.