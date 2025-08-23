„Gegen die Austria habe ich fast immer getroffen“

Deutsche E-Mail-Provider errangen Sieg über Google
Im Vorjahr wäre Lukas Fridrikas fast bei der Austria gelandet. Nun stürmt der 27-Jährige für den TSV Hartberg. Warum er zu den Oststeirern wechselte, sich gegen den Sport seiner Mutter, der Welthandballerin von 1999, entschieden hat und er gerade gegen den Ex-Klub seines Vaters so häufig trifft.
„Manchmal nervt es mich schon“, schmunzelt Lukas Fridrikas. „Wechsel ich den Verein, werde ich beim ersten Interview immer auf Mama und Papa angesprochen.“ Pardon, auch diesmal.
