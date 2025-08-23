Bluttat von Leoben: 64-Jähriger in U-Haft genommen

Die Frau war am Donnerstag nicht wie üblich zur Arbeit erschienen. Kollegen alarmierten die Polizei. Eine Streife entdeckte dann den leblosen Körper der Frau in dem Einfamilienhaus in Leoben, in dem sie ihren Wohnsitz hatte. Im Innenhof hielt sich der Partner auf. Der Verdacht fiel rasch auf ihn, er ließ sich widerstandslos festnehmen.