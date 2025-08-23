Peinliche WM-Panne: „Was soll ich jetzt machen?“

Beim Hissen der Fahne wurde statt der deutschen Nationalhymne nämlich die von Georgien abgespielt. „Leider passiert das manchmal, dass die falsche Hymne angemacht wird. Ich dachte aber auf jeden Fall, dass das nicht bei Weltmeisterschaften passiert“, sagte die alte und neue Mehrkampf-Weltmeisterin zur peinlichen Hymnen-Panne.