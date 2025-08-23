Peinliche WM-Panne: „Was soll ich jetzt machen?“

Ärger für Gymnastik-Star! Nachdem sich die Deutsche Darja Varfolomeev zur Weltmeisterin im Mehrkampf gekürt hatte, sorgte eine Hymnen-Panne in Rio de Janeiro für Kopfschütteln.
Beim Hissen der Fahne wurde statt der deutschen Nationalhymne nämlich die von Georgien abgespielt. „Leider passiert das manchmal, dass die falsche Hymne angemacht wird. Ich dachte aber auf jeden Fall, dass das nicht bei Weltmeisterschaften passiert“, sagte die alte und neue Mehrkampf-Weltmeisterin zur peinlichen Hymnen-Panne.
„Soll ich einfach nur meine Hymne singen?“
Es herrschte große Verwirrung. „Ich dachte: Was soll ich jetzt machen? Soll ich einfach nur meine Hymne singen?“, erzählte die 18-Jährige. Sie habe gedacht, dass die richtige Hymne noch gespielt würde, das geschah aber nicht.
Zum Sportlichen: Silber sicherte sich die Bulgarin Stiliana Nikolowa, die Italienerin Sofia Raffaeli wurde Dritte.
