Ups! Camila Cabello platzt bei Auftritt Korsett

Mit gewagten Looks kennt sich Camila Cabello ja eigentlich gut aus, doch dieses Hoppala hat die Sängerin jetzt doch ein bisschen ins Schwitzen gebracht. Bei einem Auftritt der 28-Jährigen platzte nämlich ihr Korsett, und die Sängerin musste ziemlich kämpfen, um alles an Ort und Stelle zu halten!