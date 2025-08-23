Vorteilswelt
Panik auf der Bühne

Ups! Camila Cabello platzt bei Auftritt Korsett

Society International
23.08.2025 11:38
Camila Cabello zeigt bei Red-Carpet-Auftritten gerne viel Haut. Doch als ihr Korsett während ...
Camila Cabello zeigt bei Red-Carpet-Auftritten gerne viel Haut. Doch als ihr Korsett während eines Live-Auftritts platzt, bekam die Sängerin doch ein wenig Panik!(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Amy Sussman)

Mit gewagten Looks kennt sich Camila Cabello ja eigentlich gut aus, doch dieses Hoppala hat die Sängerin jetzt doch ein bisschen ins Schwitzen gebracht. Bei einem Auftritt der 28-Jährigen platzte nämlich ihr Korsett, und die Sängerin musste ziemlich kämpfen, um alles an Ort und Stelle zu halten!

Im Zuge ihrer großen Welttournee machte Camila Cabello dieser Tage in Taiwan Halt. Aber nicht, ohne ein kleines Bühnen-Hoppala! Denn wie ein TikTok-Clip eines begeisterten Zuschauers zeigt, platzte plötzlich das sexy Bühnen-Outfit der Sängerin.

Cabello versucht, Schlimmeres zu verhindern
„Können wir kurz pausieren?“, fragte Cabello mit Panik in der Stimme, während sie mit ihren Armen verzweifelt versuchte, das sexy Top, dessen Schnürung am Rücken sich komplett gelöst hatte, daran zu hindern, zu verrutschen und mehr zu entblößen, als ihr eindeutig lieb war.

Sehen Sie hier ein TikTok-Video von Camila Cabellos Outfit-Hoppala, das ein Fan im Netz geteilt hat:

„Nein, ist schon gut“, meinte Cabello wenige Sekunden später. Ganz der Profi entschied sie sich schlussendlich dafür, ihre Performance zum Song „Chanel No. 5“ fortzuführen.

„Mein Korsett ist komplett aufgegangen“
Und endlich eilte auch ein Mitglied der Crew der Sängerin zur Hilfe und flickte kurzerhand das Korsett wieder zusammen – live auf der Bühne und während diese mit ihren Fans ihren Hit zu Ende sang!

Nach dem Konzert kommentierte Cabello das Malheur noch einmal auf Instagram. „Mein Korsett ist komplett aufgegangen, daher die Panik während ,Chanel No. 5‘, aber es war lustig – ich liebe euch so sehr“, schrieb sie in einem mittlerweile wieder abgelaufenen Beitrag ihrer Story.

J.Lo trug „zum Glück Unterwäsche“
Cabello ist übrigens nicht der einzige Promi, der von peinlichen Outfit-Patzern ein Liedchen singen kann. Erst kürzlich flutschte Jennifer Lopez bei ihrem Auftritt in Warschau aus ihrem Rock und stand plötzlich nur noch in Unterwäsche auf der Bühne.

Pop-Diva verliert Rock
J. Lo: „Zum Glück habe ich heute Unterwäsche an!“
28.07.2025

Doch wie ihre junge Kollegin nahm es die Sängerin mit Humor und meinte frech: „Zum Glück hatte ich Unterwäsche an – das ist nicht immer so!“

