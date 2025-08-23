Vorteilswelt
Huch!

Sophie Turner verrät schlüpfriges Sex-Geheimnis

Society International
23.08.2025 12:59
Sophie Turner plauderte jetzt ziemlich intime Schlafzimmer-Details aus.
Sophie Turner plauderte jetzt ziemlich intime Schlafzimmer-Details aus.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Bryan Bedder)

Huch! Sophie Turner hat jetzt ein ziemlich pikantes Sex-Geheimnis ausgeplaudert. Und nicht nur das! Sie hat auch verraten, auf welche Dating-Angewohnheit sie so gar nicht stolz ist.

Da staunten die Fans der „Game of Thrones“-Darstellerin nicht schlecht, als die 29-Jährige bei der „BuzzFeed“-Blödelei „Thirst Tweets“, bei der Stars die manchmal mehr, manchmal weniger anzüglichen Tweets ihrer Fans vorlesen müssen, ziemlich intime Schlafzimmer-Gewohnheiten ausplauderte.

Oben oder doch lieber unten?
In einem Fan-Tweet hieß es nämlich: „Sophie Turner kann sich auf mich drauflegen.“ Was die Schauspielerin wiederum zu einem frechen Konter veranlasste. „Wäre ich oben? Ich glaube, ich liege nicht oben“, gab sie ungeniert zu.

Und fuhr mit einem Augenzwinkern fort: „Ich glaube, ich liege unten, ich bin lieber unten. Aber ich werde es dich wissen lassen. Ich komme auf dich zurück.“

Hier können Sie sich das etwas andere Interview mit Sophie Turner anschauen:

„Ich bin ein riesengroßer Ghoster“
Später plauderte Turner auch noch über eine Dating-Angewohnheit, auf die sie so gar nicht stolz ist. Denn nach einem Tweet eines Fans, der schwärmte, dass es ihm nichts ausmache, von der Schauspielerin geghostet zu werden, erklärte sie: „Das ist tatsächlich etwas, was ich die ganze Zeit tue. Ich bin ein riesengroßer Ghoster, das etwas ist, auf das ich gar nicht stolz bin.“

Warum sie sich bei ihren Dates einfach nicht mehr melde? „Ich weiß nicht, es gibt mir einfach das Gefühl der Macht. Ich weiß nicht, ob ich das vor der Kamera sagen sollte“, schmunzelte sie. „Ich glaube, ich sollte das in einer Therapie aufarbeiten.“

Lesen Sie auch:
Sophie Turner spielte Sansa Stark in der Hit-Serie „Game of Thrones“. Jetzt scherzte sie, sie ...
Dank „Game of Thrones“
Sophie Turner lernte „mehr als genug“ über Sex
09.07.2025

Turner liebt britischen Aristokraten
Sophie Turner war von 2019 bis 2024 mit Sänger Joe Jonas verheiratet. Das Paar, das zwei gemeinsame Töchter hat, gab im September 2023 seine Trennung bekannt. Mittlerweile ist die Schauspielerin mit dem britischen Aristokraten und Geschäftsmann Peregrine Pearson liiert.

