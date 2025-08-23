US-Regierung steigt als Großaktionär bei Intel ein

Branchenanalyst Stacy Rasgon sagte, die Beteiligung sei insofern ein gutes Zeichen für Intel, als damit die Chancen des Unternehmens, die zugesagten Subventionen auch tatsächlich zu bekommen, stiegen. Zugleich helfe das dem Unternehmen aber auch nicht, neue Kunden zu finden, betonte er im TV-Sender CNBC.