Nach Remis in La liga

Mit dem kleinsten Kader hat Affengruber Großes vor

Fußball National
23.08.2025 12:30
David Affengruber
David Affengruber(Bild: Elche FC)

David Affengruber visiert mit Elche heuer in La Liga die „Mission Klassenerhalt“ an. Nach dem 1:1 zum Start gegen Conferencier-League-Finalist Betis Sevilla wartet nun der nächste Brocken, gastiert der Ex-Sturm-Profi mit dem Aufsteiger am Samstag bei Atlético Madrid: „Wir wollen sie vor Probleme stellen!“

 

 

0 Kommentare

„Ein super Erlebnis. Das vergisst man natürlich nicht so schnell“, schwärmt Elche-Legionär David Affengruber über den Saisonauftakt in La Liga gegen Conference-League-Finalist Betis Sevilla. Vorige Woche rang der Aufsteiger dem Topteam daheim ja ein 1:1 ab. Der Wieselburger stand dabei über 90 Minuten auf dem Platz, ist im Abwehrzentrum beim Klub aus Alicante gesetzt. „Wir sind gut gestartet, haben einen tollen Teamgeist.“ Und „aufgezuckerte“ Fans.

Christopher Thor
Christopher Thor
Loading
