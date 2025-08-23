Mit dem kleinsten Kader hat Affengruber Großes vor

„Ein super Erlebnis. Das vergisst man natürlich nicht so schnell“, schwärmt Elche-Legionär David Affengruber über den Saisonauftakt in La Liga gegen Conference-League-Finalist Betis Sevilla. Vorige Woche rang der Aufsteiger dem Topteam daheim ja ein 1:1 ab. Der Wieselburger stand dabei über 90 Minuten auf dem Platz, ist im Abwehrzentrum beim Klub aus Alicante gesetzt. „Wir sind gut gestartet, haben einen tollen Teamgeist.“ Und „aufgezuckerte“ Fans.