Mit dem kleinsten Kader hat Affengruber Großes vor

David Affengruber visiert mit Elche heuer in La Liga die „Mission Klassenerhalt“ an. Nach dem 1:1 zum Start gegen Conferencier-League-Finalist Betis Sevilla wartet nun der nächste Brocken, gastiert der Ex-Sturm-Profi mit dem Aufsteiger am Samstag bei Atlético Madrid: „Wir wollen sie vor Probleme stellen!“
„Ein super Erlebnis. Das vergisst man natürlich nicht so schnell“, schwärmt Elche-Legionär David Affengruber über den Saisonauftakt in La Liga gegen Conference-League-Finalist Betis Sevilla. Vorige Woche rang der Aufsteiger dem Topteam daheim ja ein 1:1 ab. Der Wieselburger stand dabei über 90 Minuten auf dem Platz, ist im Abwehrzentrum beim Klub aus Alicante gesetzt. „Wir sind gut gestartet, haben einen tollen Teamgeist.“ Und „aufgezuckerte“ Fans.
