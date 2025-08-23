Sinner wärmte sich mit Tischtennis für US Open auf

Donnerstag atmeten alle Fans von Jannik Sinner erleichtert auf. Da erschien der italienische Tennisstar nämlich unter dem Beifall der zahlreichen Schaulustigen im Arthur Ashe Stadium zu seinem ersten Training. Kurz davor hatte ausgerechnet noch Carlos Alcaraz auf dem größten Tennisplatz der Welt trainiert. Die beiden klatschten miteinander ab, scherzten kurz, dann trainierte Sinner, als hätte es die Erkrankung, die ihn am Montag noch zur Aufgabe im Finale des Cincinnati Masters gezwungen hatte, nie gegeben.