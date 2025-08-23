Vorteilswelt
Erstmals Mama geworden

Babyglück nach Ski-Ende: „Und dann waren wir drei“

Ski Alpin
23.08.2025 12:29
Ragnhild Mowinckel ist zum ersten Mal Mama geworden.
Ragnhild Mowinckel ist zum ersten Mal Mama geworden.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, instagram.com/ragmow)

Die ehemalige norwegische Skirennläuferin Ragnhild Mowinckel ist zum ersten Mal Mama geworden, das verkündet die 32-Jährige in den sozialen Medien.

0 Kommentare

„Und dann waren wir drei!“ Mit einem Bild, das die Norwegerin mit einer Babyschale und ihrem Kind zeigt, feiert Mowinckel ihr familiäres Glück.

Hinzu fügt sie auch ein blaues Herz, womöglich ein kleiner Hinweis auf das Geschlecht des Kindes. Nach der Hochzeit mit ihrem langjährigen Partner Mathias Tangenes vor rund einem Jahr gibt’s nun also erneut freudige Nachrichten.

Rücktritt vor eineinhalb Jahren
Mowinckel hatte im Februar 2024 in einer Videobotschaft ihren Rücktritt aus dem Ski-Zirkus bekannt gegeben. Sie sah sich an einem Punkt angekommen, „an dem ich nicht mehr geben kann“. Ihre Entscheidung habe sie zuvor beim Sturzfestival im Januar in Cortina d‘Ampezzo getroffen, wo sie in der Abfahrt ihren vierten und bislang letzten Weltcup-Sieg gefeiert hatte.

Neben Olympia-Silber 2018 in der Abfahrt und im Riesenslalom gewann Mowinckel, Spitzname „Ragmow“, zwei Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften: 2019 in der Kombination und 2023 im Riesenslalom. Ihre vier Weltcupsiege feierte sie in der Abfahrt, im Super-G (zwei) und im Riesenslalom. Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt für die sympathische Norwegerin.

