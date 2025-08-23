Babyglück nach Ski-Ende: „Und dann waren wir drei“

Rücktritt vor eineinhalb Jahren

Mowinckel hatte im Februar 2024 in einer Videobotschaft ihren Rücktritt aus dem Ski-Zirkus bekannt gegeben. Sie sah sich an einem Punkt angekommen, „an dem ich nicht mehr geben kann“. Ihre Entscheidung habe sie zuvor beim Sturzfestival im Januar in Cortina d‘Ampezzo getroffen, wo sie in der Abfahrt ihren vierten und bislang letzten Weltcup-Sieg gefeiert hatte.