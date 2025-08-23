Babyglück nach Ski-Ende: „Und dann waren wir drei“

Die ehemalige norwegische Skirennläuferin Ragnhild Mowinckel ist zum ersten Mal Mama geworden, das verkündet die 32-Jährige in den sozialen Medien.
„Und dann waren wir drei!“ Mit einem Bild, das die Norwegerin mit einer Babyschale und ihrem Kind zeigt, feiert Mowinckel ihr familiäres Glück.
Hinzu fügt sie auch ein blaues Herz, womöglich ein kleiner Hinweis auf das Geschlecht des Kindes. Nach der Hochzeit mit ihrem langjährigen Partner Mathias Tangenes vor rund einem Jahr gibt’s nun also erneut freudige Nachrichten.
Rücktritt vor eineinhalb Jahren
Mowinckel hatte im Februar 2024 in einer Videobotschaft ihren Rücktritt aus dem Ski-Zirkus bekannt gegeben. Sie sah sich an einem Punkt angekommen, „an dem ich nicht mehr geben kann“. Ihre Entscheidung habe sie zuvor beim Sturzfestival im Januar in Cortina d‘Ampezzo getroffen, wo sie in der Abfahrt ihren vierten und bislang letzten Weltcup-Sieg gefeiert hatte.
Neben Olympia-Silber 2018 in der Abfahrt und im Riesenslalom gewann Mowinckel, Spitzname „Ragmow“, zwei Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften: 2019 in der Kombination und 2023 im Riesenslalom. Ihre vier Weltcupsiege feierte sie in der Abfahrt, im Super-G (zwei) und im Riesenslalom. Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt für die sympathische Norwegerin.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.