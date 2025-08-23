Unbelehrbar: Erst betrunken, dann viel zu schnell

Gleich zweimal ging der Polizei in der Nacht auf Samstag ein 22-jähriger Murtaler ins Netz. Zunächst nahmen die Beamten dem jungen Mann wegen Trunkenheit am Steuer den Führerschein ab, keine drei Stunden später raste er mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch einen Baustellenbereich.
Gegen 22.40 Uhr hielt eine Polizeistreife im Ortsgebiet von Judenburg den 22-Jährigen im Zuge einer Verkehrskontrolle zum ersten Mal an. Da die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung feststellten, behielten sie den Führerschein des Lenkers ein, untersagten ihm die Weiterfahrt und übergaben den Autoschlüssel an den (nüchternen) Beifahrer.
Beim zweiten Mal noch stärker alkoholisiert
Rund zehn Kilometer weiter fiel derselben Streife in Zeltweg gegen 1.25 Uhr der Pkw erneut auf, da er mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Nachfahrt wurde in einem Baustellen-Abschnitt ein Tempo von 110 km/h festgestellt – erlaubt sind dort maximal 50 Stundenkilometer. Am Steuer saß der 22-Jährige, dem zuvor der Führerschein abgenommen worden war. Diesmal zeigte der Test sogar eine noch höhere Alkoholisierung.
Der Lenker wird wegen mehrfacher Verwaltungsübertretungen bei der BH Murtal angezeigt.
