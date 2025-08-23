Unbelehrbar: Erst betrunken, dann viel zu schnell

Beim zweiten Mal noch stärker alkoholisiert

Rund zehn Kilometer weiter fiel derselben Streife in Zeltweg gegen 1.25 Uhr der Pkw erneut auf, da er mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Nachfahrt wurde in einem Baustellen-Abschnitt ein Tempo von 110 km/h festgestellt – erlaubt sind dort maximal 50 Stundenkilometer. Am Steuer saß der 22-Jährige, dem zuvor der Führerschein abgenommen worden war. Diesmal zeigte der Test sogar eine noch höhere Alkoholisierung.