Duo raubte Geschäft aus: Frau mit Messer bedroht

Die Frau öffnete daraufhin die Kassenlade, ein Täter entnahm das Geld. Daraufhin ergriffen die beiden zu Fuß die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Die Angestellte blieb zum Glück unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Weitere Ermittlungen laufen.