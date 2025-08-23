Duo raubte Geschäft aus: Frau mit Messer bedroht

„Er hat nur geheult!“ RB-Kicker böse abgewatscht
Brutale Szenen am Freitagnachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in Stumm im Zillertal! Zwei Unbekannte bedrohten eine Angestellte mit einem Messer und forderten Geld. Daraufhin ergriffen sie die Flucht. Eine Fahndung verlief erfolglos.
Der Raubüberfall startete gegen 17.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt betraten die beiden bis dato unbekannten Täter das Lebensmittelgeschäft in Stumm. Sie bedrohten eine Angestellte mit einem Messer und forderten Bargeld.
Die Frau öffnete daraufhin die Kassenlade, ein Täter entnahm das Geld. Daraufhin ergriffen die beiden zu Fuß die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Die Angestellte blieb zum Glück unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Weitere Ermittlungen laufen.
