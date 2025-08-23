„Er hat nur geheult!“ RB-Kicker böse abgewatscht

Vor allem mit zwei RB-Spielern ging der Europameister von 1996 hart ins Gericht. „Openda ist normal eine Maschine vorne drin, aber er war mehr auf dem Boden gelegen, als er auf den Füßen gestanden ist. Xavi Simons ist nur gelegen, hat nur geheult – und mit dieser Körpersprache baust du die Bayern auf und das nutzen sie gnadenlos aus.“