Nach Rekordniederlage

„Er hat nur geheult!“ RB-Kicker böse abgewatscht

Fußball International
23.08.2025 11:23
Xavi Simons (re.) enttäuschte in München.
Xavi Simons (re.) enttäuschte in München.(Bild: AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND)

Es war ein Abend zum Vergessen für Xavi Simons und Co. Beim FC Bayern München ging der RB-Leipzig-Star mit seinen Teamkollegen am Freitagabend mit 0:6 unter und kassierte anschließend noch heftige Kritik.

„Wenn du so auftrittst wie die Leipziger, dann ist es für Bayern auch nicht allzu schwer. Diese Körpersprache hat mir überhaupt nicht gefallen. Jeden Zweikampf, oft hingefallen, oft auf dem Boden gelegen“, fand der ehemalige Fußballprofi und nunmehrige Sat.1-Experte Markus Babbel deutliche Worte.

Markus Babbel
Markus Babbel(Bild: GEPA)

Vor allem mit zwei RB-Spielern ging der Europameister von 1996 hart ins Gericht. „Openda ist normal eine Maschine vorne drin, aber er war mehr auf dem Boden gelegen, als er auf den Füßen gestanden ist. Xavi Simons ist nur gelegen, hat nur geheult – und mit dieser Körpersprache baust du die Bayern auf und das nutzen sie gnadenlos aus.“

„Das darf nicht passieren“
Zum Liga-Auftakt erlebte Leipzig ein wahres Debakel in München, es war die höchste Niederlage in der Bundesliga-Geschichte. „Wir können uns nur entschuldigen bei den mitgereisten Fans. Wir haben uns einfach irgendwann ergeben, das darf nicht passieren“, so RB-Trainer Ole Werner. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
