„Er hat nur geheult!“ RB-Kicker böse abgewatscht

Es war ein Abend zum Vergessen für Xavi Simons und Co. Beim FC Bayern München ging der RB-Leipzig-Star mit seinen Teamkollegen am Freitagabend mit 0:6 unter und kassierte anschließend noch heftige Kritik.
„Wenn du so auftrittst wie die Leipziger, dann ist es für Bayern auch nicht allzu schwer. Diese Körpersprache hat mir überhaupt nicht gefallen. Jeden Zweikampf, oft hingefallen, oft auf dem Boden gelegen“, fand der ehemalige Fußballprofi und nunmehrige Sat.1-Experte Markus Babbel deutliche Worte.
Vor allem mit zwei RB-Spielern ging der Europameister von 1996 hart ins Gericht. „Openda ist normal eine Maschine vorne drin, aber er war mehr auf dem Boden gelegen, als er auf den Füßen gestanden ist. Xavi Simons ist nur gelegen, hat nur geheult – und mit dieser Körpersprache baust du die Bayern auf und das nutzen sie gnadenlos aus.“
„Das darf nicht passieren“
Zum Liga-Auftakt erlebte Leipzig ein wahres Debakel in München, es war die höchste Niederlage in der Bundesliga-Geschichte. „Wir können uns nur entschuldigen bei den mitgereisten Fans. Wir haben uns einfach irgendwann ergeben, das darf nicht passieren“, so RB-Trainer Ole Werner.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.