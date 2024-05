Ärger bei Online-Käufen: Keine Ware, das Geld weg!

Hacker am Werk

In die Fänge von Hackern dürfte ebenso ein Mann im Bezirk Oberwart geraten sein. Eines Abends konnte er sich nicht mehr per E-Mail-Adresse bei einem Warenportal im Internet anmelden. Über die App einer Online-Verkaufsplattform, auf der er etliche Artikel angepriesen hat, erhielt er dann die Hiobsbotschaft, dass alle Fabrikate erfolgreich verkauft worden seien. Doch auch bei der Verkaufsplattform konnte sich der Mann nicht anmelden.