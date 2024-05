Hoch die Arbeit!

Und wieder sind sie wie jedes Jahr aufmarschiert, die sozialdemokratischen Kohorten, am 1. Mai, am Tag der Arbeit, auf der Wiener Ringstraße: Auf der Tribüne oben die Parteigranden, angefangen vom Parteichef, samt den diversen Landesparteiobmännern – mit Ausnahme des Burgenländers versteht sich – bis hin zum allmächtigen Wiener Bürgermeister und den gewichtigen Gewerkschafts-Bossen. Und unten das Volk, die Arbeiterklasse – so hieß es zumindest seinerzeit.