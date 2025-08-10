Unfalllenkerin hatte Drogen und Bierdosen an Bord

Ein Auto, das völlig zerstört am Dach liegt, eine schwer verletzte Autolenkerin (34) – dieses Bild zeigte sich den Einsatzkräften und der Polizei am Sonntag in Ried im Traunkreis (OÖ). Doch als man den Pkw genauer unter die Lupe nahm, staunte man nicht schlecht.