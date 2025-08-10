Unfalllenkerin hatte Drogen und Bierdosen an Bord

Ein Auto, das völlig zerstört am Dach liegt, eine schwer verletzte Autolenkerin (34) – dieses Bild zeigte sich den Einsatzkräften und der Polizei am Sonntag in Ried im Traunkreis (OÖ). Doch als man den Pkw genauer unter die Lupe nahm, staunte man nicht schlecht.
Die 34-Jährige aus Pfarrkirchen bei Bad Hall fuhr am Sonntag gegen 10.15 Uhr mit ihrem Mini auf der B138 Richtung Kirchdorf. Auf Höhe Voitsdorf, Gemeinde Ried im Traunkreis, touchierte die Frau zunächst den Leitpflock eines Fahrbahnteilers, kam von der Fahrbahn ab, stürzte eine Böschung hinunter, prallte gegen eine Betonmauer und überschlug sich.
Falscher Führerschein
Schließlich blieb der Wagen am Dach liegen. Die 34-Jährige wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels gebracht. Aufgrund der Verletzungen war ein Alkotest nicht möglich.
Bei der Durchsuchung des Minis fanden die Polizisten dann die möglichen Gründe für den Ausritt: Im Fahrzeug wurden einige leere Bierdosen, Suchtmittel sowie ein gefälschter polnischer Führerschein vorgefunden. Kein Wunder, denn eine gültige österreichische Lenkberechtigung hatte sie nicht.
