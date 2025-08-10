Oberst soll Russen Geheiminfos zugespielt haben

Oberst bleibt vorerst suspendiert

Konkret geht es bei dem Vorwurf um ein Dokument, das der hochrangige Offizier an wichtiger Position widerrechtlich an die russische Delegation übergeben hat. Aus dem näheren Umfeld des Militärangehörigen ist zu hören, dass der Bericht wenige Stunden später ohnehin innerhalb der ganzen OSZE verteilt worden wäre.