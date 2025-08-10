Mietbeihilfe für Häftlinge – nicht anständig!

Wir alle haben jeden Tag die Wahl, wie anständig wir sein wollen. Wir stehen morgens auf, gehen zur Arbeit, wir sind rechtschaffen, zahlen Steuern, vielleicht kommt an manch rebellischen Tagen eine Parkstrafe dazu oder wir haben das Hundegackerl nicht ins Sackerl getan. Aber die meisten von uns versuchen ein Leben zu führen, das uns durchschlafen lässt.