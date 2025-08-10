Mietbeihilfe für Häftlinge – nicht anständig!

Die Stadt Wien subventioniert nicht nur den öffentlichen Verkehr, Spitäler und die Kinderbetreuung, sondern auch schlechte Lebensentscheidungen.
Wir alle haben jeden Tag die Wahl, wie anständig wir sein wollen. Wir stehen morgens auf, gehen zur Arbeit, wir sind rechtschaffen, zahlen Steuern, vielleicht kommt an manch rebellischen Tagen eine Parkstrafe dazu oder wir haben das Hundegackerl nicht ins Sackerl getan. Aber die meisten von uns versuchen ein Leben zu führen, das uns durchschlafen lässt.
Andere stehen auf und sind böse. Sie schlagen einen Passanten nieder, verüben Überfälle, müssen sich wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten, wegen gefährlicher Drohung, Nötigung.
Die einen bekommen die Wohnung von der Stadt Wien bezahlt, die anderen nicht. Damit Häftlingen die Resozialisierung leichter fällt und sie sich nach dem Menschenverprügeln nicht auch noch mit der Suche nach einer neuen Bleibe herumschlagen müssen, übernimmt die Stadt für viele Straftäter die Kosten der Privat-Wohnung, während sie weggesperrt sind.
Der Steuerzahler blutet schlimmstenfalls dreimal. Einmal als Opfer einer Straftat. Das zweite Mal bei der Finanzierung des Häftlings – er blecht seine Verpflegung, die medizinische Versorgung, die Bekleidung. Und ein drittes Mal bei der Förderung einer Wohnung, die nicht genutzt werden kann, weil der Mieter ja hinter Gittern sitzt.
Dieser Kriminellen-Leerstand ist ein weiterer Beweis dafür, dass das Mindestsicherungsgesetz reformiert gehört. Denn es ist vor allem eines nicht: anständig.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.