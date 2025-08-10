Steinlechner in Aberdeenshire auf Platz 42

Stöger: „Haben uns in Pause darauf eingeschworen“
Maximilian Steinlechner hat zum Abschluss der zur Golf-DP-World-Tour zählenden Nexo Championship in Aberdeenshire auf schottischem Boden einen Rückfall hinnehmen müssen.
Der 25-Jährige spielte am Sonntag auf dem Par-72-Kurs mit einer 75 seine schlechteste Runde, verlor damit 17 Positionen und musste sich mit Rang 42 (sechs über Par) begnügen. Einen überlegenen Heimtriumph feierte der Schotte Grant Forrest (acht unter Par).
Matthias Schwab (70.), Bernd Wiesberger (95.) und Lukas Nemecz (106.) hatten den Cut verpasst.
Auf der Frauen-Tour schloss Emma Spitz die London Championship auf Rang 44 ab. Wie tags zuvor benötigte die 25-Jährige 75 Schläge und damit deutlich mehr als auf der guten Auftaktrunde (71).
