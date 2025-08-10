Polizei stoppte Fan-Bus vor Hit gegen Sturm Graz

Auf dem Weg zum Bundesliga-Hit in Graz hat es für zahlreiche Rapid-Anhänger eine unerwartete Zwangspause gegeben.
Am Rastplatz Steinfeld auf der A2-Südautobahn kam es laut dem Fußball-Magazin „ballesterer“ am Sonntag zu einem Großeinsatz der Polizei – inklusive Identitätsfeststellungen in einem Reisebus voller grün-weißer Fans.
Verdacht nach Cup-Spiel in Innsbruck
Hintergrund: In dem Bus soll sich ein Mann befunden haben, der im Zusammenhang mit dem Cup-Auswärtsspiel gegen Innsbruck am Bahnhof der Tiroler Landeshauptstadt einen Polizisten verletzt haben soll.
Der Einsatz dürfte zeitintensiv gewesen sein und einige Fans könnten deshalb den rechtzeitigen Anpfiff des Topspiels zwischen Sturm Graz und Rapid (17 Uhr) verpasst haben.
Erinnerungen an Vorfälle in Hartberg
Zur Erinnerung: Erst in der vergangenen Saison war es vor Rapids Auswärtsspiel in Hartberg nach Identitätsfeststellungen zu Ausschreitungen gekommen, bei denen Rapid-Fans Polizisten attackiert hatten.
Ob es diesmal ruhig bleibt, wird sich zeigen. Auf dem Rasen steht jedenfalls ein brisantes Duell bevor ...
