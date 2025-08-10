Historische EM-Qualifikation von ÖVV-Frauen

„Liegt aber auch viel Arbeit vor uns“

„Ich bin unglaublich stolz auf Team und Staff“, sagte Schwab. Die erfolgreiche Qualifikation „hebt das Damen-Team auf eine ganz neue Aufmerksamkeitsebene“. ÖVV-Präsident Gernot Leitner sprach von einem historischen Tag. „Ich bin stolz auf das gesamte Team. Es liegt aber auch viel Arbeit vor uns. Wir müssen nun den nächsten Level erreichen. Unterm Strich ist die erfolgreiche Qualifikation ein supertoller Erfolg, der mich riesig freut“, sagte er.