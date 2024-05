Hitzig und laut: Als hätte die FPÖ schon gewonnen

Vilimsky sah viel Arbeit im Superwahljahr, „am 9. Juni (EU-Kommissionschefin Ursula) von der Leyen und Co. mit einem Tritt in ihren Allerwertesten aus ihrem Ämtern jagen“, danach die österreichische Bundesregierung aus dem Amt zu jagen und als Drittes Mario Kunasek in der Steiermark zum Landeshauptmann zu machen. Zusammenarbeit in Europa sei nichts Schlechtes, es gelte nur die Personen auszutauschen und „eine Festung zu ziehen“, so der EU-Spitzenkandidat.