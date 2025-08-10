„Mit den Capitals ist ein Traum wahr geworden“

„Als ich klein war, sind wir oft mit der Familie in Wien Eishockeyschauen gegangen. Meistens natürlich dann, wenn die Caps gegen Villach gespielt haben“, erinnert sich Sam Antonitsch an seine ersten Eindrücke vom Wiener Eishockey. „Entgegen der Vorstellungen von Papa und Opa habe ich aber nicht zum VSV gehalten, sondern zu Caps“, grinst der heute 29-Jährige.