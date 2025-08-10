„Mit den Capitals ist ein Traum wahr geworden“

LIVE: Elfer verschossen! WSG lässt den LASK leben
Nordamerika, Villach, Innsbruck, Graz. Und jetzt Wien. Sam Antonitsch ist in seiner Eishockey-Karriere schon herumgekommen. Jetzt ist der 17-fache Nationalspieler endlich in seiner Heimat Wien angekommen.
„Als ich klein war, sind wir oft mit der Familie in Wien Eishockeyschauen gegangen. Meistens natürlich dann, wenn die Caps gegen Villach gespielt haben“, erinnert sich Sam Antonitsch an seine ersten Eindrücke vom Wiener Eishockey. „Entgegen der Vorstellungen von Papa und Opa habe ich aber nicht zum VSV gehalten, sondern zu Caps“, grinst der heute 29-Jährige.
