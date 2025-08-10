Vor Trump-Putin-Gipfel: Europa mit Forderungen

„Wir begrüßen die Bemühungen von Präsident Trump, das Töten in der Ukraine zu beenden“, erklärten die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Großbritannien, Finnland sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer gemeinsamen Erklärung.

Sie erklärten sich zugleich bereit, „diese Bemühungen diplomatisch zu unterstützen und unsere umfangreiche militärische und finanzielle Hilfe für die Ukraine fortzusetzen“. Dies könne unter anderem „durch die Aufrechterhaltung und Verhängung restriktiver Maßnahmen gegen Russland“ geschehen. Der Weg zum Frieden in der Ukraine könne außerdem nicht ohne die Ukraine beschlossen werden.