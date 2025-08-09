Misslungene Abschiebungen sind reine Symbolpolitik

Insgesamt kamen eine Million Menschen nach Europa. Viele von ihnen sind heute integriert und Teil unserer Gesellschaft. Aber durch die Masseneinwanderung sind auch Terror und radikaler Islam zu uns gekommen. Immer mehr europäische Regierungen fahren heute einen scharfen Asylkurs. Und scheitern bei der Frage, wie sie mit jenen umgehen, die keinen Schutz verdienen, weil sie unsere Sozialsysteme ausnützen oder unsere Sicherheit gefährden.