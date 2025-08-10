Ein neuer Stern am Himmel der Bullen

Mit der Verpflichtung von Kerim Alajbegovic dürfte Salzburg ein Coup gelungen sein. Der 17-Jährige ist spätestens nach seiner Gala-Vorstellung beim 5:0-Heimsieg gegen den GAK in aller Munde – es gibt einen neuen Stern am Himmel der Bullen. Seine Teamkollegen sind vom Mittelfeldspieler begeistert. „Er ist ein Supertalent“, lobte ihn Yorbe Vertessen, der doppelt im Duell mit den Grazern traf und ebenfalls ein starkes Spiel machte.