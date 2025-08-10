Ein neuer Stern am Himmel der Bullen

Süße Babynews bei Stefan Kraft und seiner Marisa
Skispringer wird Papa!
Salzburgs Kerim Alajbegovic ist nach dem 5:0-Heimsieg gegen den GAK in aller Munde. Der 17-Jährige erzielte bei seinem Liga-Startelfdebüt gleich sein erstes Tor und zeigte sich im Anschluss zufrieden: „So machen wir weiter.“
Mit der Verpflichtung von Kerim Alajbegovic dürfte Salzburg ein Coup gelungen sein. Der 17-Jährige ist spätestens nach seiner Gala-Vorstellung beim 5:0-Heimsieg gegen den GAK in aller Munde – es gibt einen neuen Stern am Himmel der Bullen. Seine Teamkollegen sind vom Mittelfeldspieler begeistert. „Er ist ein Supertalent“, lobte ihn Yorbe Vertessen, der doppelt im Duell mit den Grazern traf und ebenfalls ein starkes Spiel machte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.