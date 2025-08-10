Diese Frau ist Kates neue Stilflüsterin

Die hohe Kunst der Diplomatie zeigt sich schon bei der Kleiderwahl. Prinzessin Catherine (43) beherrscht sie aus dem Effeff. So trug sie beim Empfang von Emmanuel (47) und Brigitte Macron (72) bewusst Couture aus Frankreich. Die elegante Kombination aus tailliertem Blazer und Tüll-Rock des Luxuslabels Dior. Eine charmante wie schicke Geste. Der Zweiteiler entstammt der Kollektion von Maria Grazia Chiuri (61), der kürzlich verabschiedeten Kreativchefin des Modehauses.