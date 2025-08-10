Diese Frau ist Kates neue Stilflüsterin

Oberst soll Russen Geheiminfos zugespielt haben
Spionagekrimi in Wien
Die zukünftige Königin von England zählt zu den bestangezogenen Frauen der Welt. Virginia Chadwyck-Healey (41) ist ihre neue Stylistin. Sie hat aristokratische Wurzeln und war Mode-Redakteurin bei der „Vogue“. Was kann sie besser als andere?
Die hohe Kunst der Diplomatie zeigt sich schon bei der Kleiderwahl. Prinzessin Catherine (43) beherrscht sie aus dem Effeff. So trug sie beim Empfang von Emmanuel (47) und Brigitte Macron (72) bewusst Couture aus Frankreich. Die elegante Kombination aus tailliertem Blazer und Tüll-Rock des Luxuslabels Dior. Eine charmante wie schicke Geste. Der Zweiteiler entstammt der Kollektion von Maria Grazia Chiuri (61), der kürzlich verabschiedeten Kreativchefin des Modehauses.
