Jeff Bezos fordert 190.000 Dollar von Schwager

Rechtsstreit geht schon länger

Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos beschuldigen Laurens Bruder, dass er die beiden seit Jahren mit chancenlosen Klagen belästigt, um an ihr Geld zu kommen. Der Konflikt startete im Jahr 2019, damals berichteten US-Medien, dass Jeff Bezos bereits in einer Beziehung mit Lauren Sánchez Bezos war, obwohl diese noch verheiratet war. Sánchez war zu diesem Zeitpunkt zwar noch mit Patrick Whitesell in einer Ehe, allerdings schon getrennt von ihm.