Neue Beweise im „Pilz-Mordfall“ veröffentlicht

Die Australierin Erin Patterson, die drei ihrer Schwiegerverwandten mit einem giftigen Pilzgericht tötete, soll laut neu veröffentlichten Beweisen auch mehrfach versucht haben, ihren Ehemann zu vergiften – unter anderem mit Pasta, Hühnercurry und Wraps. Bereits 2021 und 2022 war Pattersons damaliger Ehemann Simon nach gemeinsamen Ausflügen und Mahlzeiten mehrfach lebensbedrohlich erkrankt, zeitweise gelähmt und musste operiert werden. Er führte seine Beschwerden auf Pattersons Essen zurück und dokumentierte sie in einer Liste.