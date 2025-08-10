Wie halten Sie bei der Hitze Ihre Wohnung kühl?

Nach einem verregneten Juli hat der Sommer Wien wieder fest im Griff. Die Menschen stöhnen unter der Hitze und suchen händeringend nach Abkühlung. Was sind die Rezepte der Wiener und wo gilt es aufzupassen? Denn Klimaanlagen lassen in immer mehr Wohnungen die Köpfe rauchen.
Die Hitze ist zurück. In den Wohnungen kann das ungemütlich werden, besonders im Dachgeschoß. Rollos bringen Erleichterung. Wer den Tag nicht im stickigen Zimmer verbringen will, macht sich wohl Gedanken über andere Methoden. In einer Straßenumfrage haben wir Passanten gefragt, was sie tun, um ihre Wohnung abzukühlen. Ergebnis: Viele Menschen setzen auf das altbewährte Lüften, auch Ventilatoren sind ein beliebtes Mittel. Und: Die Lage der Wohnung macht den Unterschied. Wer Glück hat, muss sich kaum um die Kühlung kümmern. Ungünstiger gelegene Räume können aber eine Herausforderung sein. Wenn es zuhause zu heiß wird, hilft manchmal nur das Abkühlen im Freibad.
