Süße Babynews bei Stefan Kraft und seiner Marisa

Krafti wird Papi! Im „Krone“-Interview wollte Stefan Kraft vor wenigen Wochen noch nichts verraten, auf Instagram lüftete der Skispringer nun aber sein Geheimnis: Der Pongauer und seine Marisa erwarten erstmals Nachwuchs.
„Die Dinge werden sich ändern – ein glänzendes neues Kapitel erwartet uns“, schrieb der Schwarzacher und seine Marisa am Sonntagabend bei einem Instagram-Posting, der den Nachwuchs im Hause Kraft verriet.
Insta-Video am Pool
Dabei sitzt der 32-Jährige mit seiner Gattin am Pool, nach einem Anstoßen mit einem kühlen Getränk zeigt das Pärchen küssend das erste Ultraschallfoto. Die beiden tragen dabei Kappen mit der Aufschrift „Mom“ und „Dad“. Im Hintergrund ragt das Untersbergmassiv. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, wollten die beiden aber noch nicht verraten.
Zu den ersten Gratulant:innen zählten neben ÖSV-Ass Anna Gandler auch Philipp Schoerghofer und Thomas Geierspichler.
