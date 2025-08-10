Süße Babynews bei Stefan Kraft und seiner Marisa

Insta-Video am Pool

Dabei sitzt der 32-Jährige mit seiner Gattin am Pool, nach einem Anstoßen mit einem kühlen Getränk zeigt das Pärchen küssend das erste Ultraschallfoto. Die beiden tragen dabei Kappen mit der Aufschrift „Mom“ und „Dad“. Im Hintergrund ragt das Untersbergmassiv. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, wollten die beiden aber noch nicht verraten.