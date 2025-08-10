Sturm Graz gegen Rapid, LIVE ab 17 Uhr

Lukas Grgic optimistisch

In der Chancenverwertung und punkto Defensivarbeit hätten die jüngsten Spiele Nachlässigkeiten aufgezeigt, sagte Stöger. Die Grundtendenz stimme ihn aber positiv. „Vielleicht ist es auch nicht schlecht, dass wir ein bisschen einen kleinen Dämpfer gekriegt haben“, hielt Lukas Grgic fest. Es würden in Graz viele Details entscheiden, meinte der Mittelfeldspieler und zeigte sich optimistisch. „Ich glaube, dass wir gut gerüstet sind und dass wir als Sieger vom Platz gehen.“ Stöger betonte: „Es wird darauf ankommen, wer seine Qualitäten besser an dem Tag ins Spiel einbringen kann.“ Der letzte Auswärts-„Dreier“ von Rapid datiert aus der Zeit der Corona-Pandemie: Am 28. Juni 2020 gewannen die Grün-Weißen nach einem 0:2-Pausenrückstand noch 3:2.