LIVE: Elfer verschossen! WSG lässt den LASK leben

Das Duell mit dem LASK dürfe keinesfalls als „Bonusspiel“ empfunden werden. „Das wollen wir komplett aus den Köpfen rausbringen“, betonte Semlic. Auch wenn die Bilanz der Vorsaison mit vier Niederlagen in vier Spielen denkbar deutlich ausfiel. „Es ist ein richtiges Brett vor uns. Die haben eine richtig gute Leistung gebracht und sind gespickt mit richtig guten Einzelspielern.“ Das 4:2 gegen Hartberg sei erfreulich gewesen, dürfe aber nicht überbewertet werden. „Wir brauchen eine überragende Leistung.“