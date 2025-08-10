Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga im Ticker

LIVE: Elfer verschossen! WSG lässt den LASK leben

Fußball National
10.08.2025 17:39
WSG Tirol erwischte einen Traumstart gegen den LASK.
WSG Tirol erwischte einen Traumstart gegen den LASK.(Bild: GEPA)

Zweite Runde in der heimischen Bundesliga: Überraschungsteam WSG Tirol empfängt den LASK. Wir berichten live – siehe Ticker unten. Derzeit steht es 2:0.

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Nach einem auch etwas unglücklichen Heimauftakt ersehnt der LASK unter Neo-Coach Joao Sacramento am Sonntag (17.00 Uhr) bei der WSG Tirol das erste Erfolgserlebnis in der Fußball-Bundesliga. Das 0:2 gegen Meister Sturm wirkte als erster Stimmungsdämpfer, am Innsbrucker Tivoli soll nun ein Sieg her. Die WSG allerdings wartet infolge des 4:2-Siegs über Hartberg als Tabellenführer mit breiter Brust und der Vorfreude auf den Test gegen Real Madrid.

  So schwer sich die WSG mit den Zuschauern im Innsbrucker Exil tut, so schnell waren die Karten für das Tivoli-Gastspiel des Rekord-Champions-League-Siegers am Dienstag (19.00) auch vergeben. „Was bei meinem Handy los ist seitdem ...“, merkte WSG-Coach Philipp Semlic an. Es sei nun „die Kunst“, „das so gut wie möglich (von den Spielern, Anm.) fernzuhalten und den Fokus hinzubringen auf das Spiel“, betonte der 42-Jährige.

Lesen Sie auch:
Real Madrid kommt nach Innsbruck.
„Königlicher“ Besuch
Fußball-Hammer! WSG Tirol testet gegen Real Madrid
01.08.2025
4:2 gegen Hartberg
WSG ist Tabellenführer – die Highlights im Video
04.08.2025

Das Duell mit dem LASK dürfe keinesfalls als „Bonusspiel“ empfunden werden. „Das wollen wir komplett aus den Köpfen rausbringen“, betonte Semlic. Auch wenn die Bilanz der Vorsaison mit vier Niederlagen in vier Spielen denkbar deutlich ausfiel. „Es ist ein richtiges Brett vor uns. Die haben eine richtig gute Leistung gebracht und sind gespickt mit richtig guten Einzelspielern.“ Das 4:2 gegen Hartberg sei erfreulich gewesen, dürfe aber nicht überbewertet werden. „Wir brauchen eine überragende Leistung.“

Sacramento will „unbedingt drei Punkte“
Der LASK verschlief beim Ligaauftaktspiel den Start und erholte sich vom frühen 0:2 nach nur 12 Minuten nicht mehr. Sturm verwaltete den Vorsprung souverän und ließ sich defensiv kaum mehr in Verlegenheit bringen. Sacramento hielt sich mit Kritik zurück und suchte die Pluspunkte. „Wir haben viele positive Dinge in unserem Spiel gesehen“, betonte der Portugiese.

„Wir erwarten einen guten Gegner, der nach dem starken Auftakt viel Selbstvertrauen mitbringen wird“, gab Sacramento zu Protokoll. „Dennoch wollen wir unbedingt drei Punkte holen. Wir sind voll auf unseren Matchplan fokussiert und wollen wieder unser Spiel auf den Platz bringen. Wichtig wird sein, dass wir im letzten Drittel effizienter werden. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt, dass wir erfolgreich sein werden.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
LinzHartberg
WSG TirolReal MadridLASK
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
182.217 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
178.568 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Oberösterreich
Freunde sagten zu Leo Windtner: „Geh lieber nicht“
133.832 mal gelesen
Leo Windtner liebte die Berge, hier vor den Drei Zinnen in den Dolomiten.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1597 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1568 mal kommentiert
Archivbild
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
1394 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Mehr Fußball National
Bundesliga im Ticker
LIVE: Elfer verschossen! WSG lässt den LASK leben
Bundesliga im Ticker
LIVE: Sturm vergibt nächste Top-Chance gegen Rapid
Mann gesucht
Polizei stoppte Fan-Bus vor Hit gegen Sturm Graz
Bundesliga im Ticker
LIVE: Eigentor! WAC baut Führung gegen Austria aus
Zum 70. Geburtstag
Sogar Ancelotti war bei Austrias Prohaska-Party
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf