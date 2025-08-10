Beifahrerin (49) stirbt bei Crash mit Alko-Fahrer

Der Pkw-Lenker blieb unverletzt, ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Die B99 war zwischen 10.25 und 12.07 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen neben den beiden Rettungshubschraubern auch zwei First Responder des Roten Kreuzes sowie 22 Mitglieder der Feuerwehren Altersberg und Lieserhofen.