Beifahrerin (49) stirbt bei Crash mit Alko-Fahrer

Ein Ausflug auf der B99 endet für ein Paar aus Kärnten tragisch. Eine Frau verlor ihr Leben, bei dem schweren Unfall war Alkohol im Spiel.
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagvormittag auf der Katschberg Straße (B99) zwischen Seeboden und Gmünd ereignet.
Gegen 10.25 Uhr fuhr ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan mit seinem Motorrad in Richtung Gmünd. Am Sozius saß seine 49-jährige Lebensgefährtin, ebenfalls aus dem Bezirk St. Veit.
In einer Rechtskurve geriet der Motorradlenker aus bislang unbekannter Ursache geradeaus und prallte frontal in einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 45-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau.
Beifahrerin starb im Krankenhaus
Beide Motorradinsassen wurden schwer verletzt und von den Rettungshubschraubern „C11“ und „RK1“ ins UKH Klagenfurt geflogen. Für die 49-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät – sie erlag am Nachmittag ihren Verletzungen.
Der Pkw-Lenker blieb unverletzt, ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Die B99 war zwischen 10.25 und 12.07 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen neben den beiden Rettungshubschraubern auch zwei First Responder des Roten Kreuzes sowie 22 Mitglieder der Feuerwehren Altersberg und Lieserhofen.
