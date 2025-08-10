Sogar Ancelotti war bei Austrias Prohaska-Party

Violetter Titelhamster

Prohaska wurde mit der Austria als Spieler sieben Mal Meister und vier Mal Cupsieger, dazu kommen in Italien ein Meistertitel mit AS Roma 1983 und ein Cupsieg mit Inter Mailand 1982 sowie zwei WM-Teilnahmen (1978, 1982). 1978 stand „Schneckerl“, wie er wegen seiner einstigen Haarpracht genannt wurde, mit der Austria im Finale des Cups der Cupsieger. Das erste Europacup-Endspiel eines österreichischen Teams endete mit einem 0:4 gegen Anderlecht.