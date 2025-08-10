Vorteilswelt
Zum 70. Geburtstag

Sogar Ancelotti war bei Austrias Prohaska-Party

Bundesliga
10.08.2025 17:04
Die Fans feierten Herbert Prohaska mit einer riesigen Choreo.
Die Fans feierten Herbert Prohaska mit einer riesigen Choreo.

Prohaska-Party bei der Austria! Am Freitag feierte der violette Jahrhundert-Fußballer seinen 70. Geburtstag, am Sonntag wurde Herbert Prohaska von den „Veilchen“ ganz besonders geehrt.

Die Fans ließen den Jubilar schon vor dem Spiel mit einer riesigen Choreo mit dem Schriftzug „70 Jahre Schneckerl“ hochleben. Dazu gab es nicht enden wollenden Sprechchöre. Auch Klubgrößen wie Toni Polster, Karl Daxbacher und Toni Pfeffer kamen, um zu gratulieren. Als besondere Überraschung gab es eine Video-Botschaft seines ehemaligen Roma-Mitspielers und jetzigen Brasilien-Trainers Carlo Ancelotti. 



Und auch die Mannschaft wollte ihren Beitrag zur großen Geburtstagsfeier leisten. „Schneckerl“, einen Sieg gegen Kühbauers WAC schenken. „Natürlich wäre alles perfekt, wenn wir die Party mit einer entsprechenden Leistung würdigen können“, sagte Austria-Trainer Stephan Helm vor dem Spiel. Der Start verlief allerdings nicht nach Wunsch ...

Violetter Titelhamster
Prohaska wurde mit der Austria als Spieler sieben Mal Meister und vier Mal Cupsieger, dazu kommen in Italien ein Meistertitel mit AS Roma 1983 und ein Cupsieg mit Inter Mailand 1982 sowie zwei WM-Teilnahmen (1978, 1982). 1978 stand „Schneckerl“, wie er wegen seiner einstigen Haarpracht genannt wurde, mit der Austria im Finale des Cups der Cupsieger. Das erste Europacup-Endspiel eines österreichischen Teams endete mit einem 0:4 gegen Anderlecht.

Als Trainer führte Prohaska die Austria je zweimal zum Meistertitel und Cupsieg, mit dem Nationalteam schaffte er 1998 die bisher letzte WM-Teilnahme.

