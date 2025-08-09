Armutsgelübde für Politiker

ANDERERSEITS ist das natürlich nichts anderes als populistische Symbolpolitik. Und ehrlicherweise muss man natürlich eingestehen, dass damit Jörg Haider und seine Freiheitlichen begonnen haben. Politisch Interessierte erinnern sich gewiss daran, wie der Bärentaler bei einer TV-Diskussion das Mehrfachgehalt des Spitzen-Arbeiterkämmerers Rechberger mit einem Täfelchen – 600.000 Schilling pro Monat – anprangerte. In der Folge hat sich nun allerdings eingebürgert, dass Spitzenpolitiker so etwas wie ein Armutsgelübde ablegen sollen. Abgeordnete sollen neben ihrem Mandat möglichst nichts mehr verdienen und keinen Beruf ausüben. Regierungsmitglieder möglichst auf den Dienstwagen verzichten. Und so weiter ...