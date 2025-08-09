Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Armutsgelübde für Politiker

Kolumnen
09.08.2025 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Nun hat also unsere schwarz-rot-pinke Dreierkoalition wieder einmal eine Null-Lohn-Runde für die Spitzenpolitiker angekündigt. In Zeiten des allgemeinen Sparzwangs müsse die Politik mit gutem Beispiel vorangehen, so Bundeskanzler Stocker.

EINERSEITS ist dem durchaus zuzustimmen. Allzumal dann, wenn es jene Politiker trifft, die dem Land und damit uns allen diesen Sparzwang durch ihre verfehlte Politik eingebrockt haben.

ANDERERSEITS ist das natürlich nichts anderes als populistische Symbolpolitik. Und ehrlicherweise muss man natürlich eingestehen, dass damit Jörg Haider und seine Freiheitlichen begonnen haben. Politisch Interessierte erinnern sich gewiss daran, wie der Bärentaler bei einer TV-Diskussion das Mehrfachgehalt des Spitzen-Arbeiterkämmerers Rechberger mit einem Täfelchen – 600.000 Schilling pro Monat – anprangerte. In der Folge hat sich nun allerdings eingebürgert, dass Spitzenpolitiker so etwas wie ein Armutsgelübde ablegen sollen. Abgeordnete sollen neben ihrem Mandat möglichst nichts mehr verdienen und keinen Beruf ausüben. Regierungsmitglieder möglichst auf den Dienstwagen verzichten. Und so weiter ...

Lesen Sie auch:
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
„Krone“-Kommentar
Die Vranitzky-Doktrin war einmal
07.08.2025

Da darf man sich dann nicht wundern, dass hervorragend qualifizierte Menschen nicht mehr in die Politik gehen. Diese können in der Privatwirtschaft ein Vielfaches verdienen und stehen nicht ständig im Fokus der Kritik und womöglich mit einem Fuß im Kriminal.

Porträt von Andreas Mölzer
Andreas Mölzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
216.679 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
198.797 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
139.760 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1458 mal kommentiert
Archivbild
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1207 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Innenpolitik
Minister kontert UN-Mahnung: „Weltfremde Aussage“
878 mal kommentiert
Nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg wurde das Assad-Regime gestürzt – Innenminister Karner lässt nun ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Armutsgelübde für Politiker
„Krone“-Kommentar
Misslungene Abschiebungen sind reine Symbolpolitik
„Krone“-Kommentar
Mit Subventionen alles zudecken
„Krone“-Kommentar
Ein bisschen Frieden…
„Krone“-Kommentar
Ein Triumph für die Babler-SPÖ?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf