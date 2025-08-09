Armutsgelübde für Politiker

Nun hat also unsere schwarz-rot-pinke Dreierkoalition wieder einmal eine Null-Lohn-Runde für die Spitzenpolitiker angekündigt. In Zeiten des allgemeinen Sparzwangs müsse die Politik mit gutem Beispiel vorangehen, so Bundeskanzler Stocker.
EINERSEITS ist dem durchaus zuzustimmen. Allzumal dann, wenn es jene Politiker trifft, die dem Land und damit uns allen diesen Sparzwang durch ihre verfehlte Politik eingebrockt haben.
ANDERERSEITS ist das natürlich nichts anderes als populistische Symbolpolitik. Und ehrlicherweise muss man natürlich eingestehen, dass damit Jörg Haider und seine Freiheitlichen begonnen haben. Politisch Interessierte erinnern sich gewiss daran, wie der Bärentaler bei einer TV-Diskussion das Mehrfachgehalt des Spitzen-Arbeiterkämmerers Rechberger mit einem Täfelchen – 600.000 Schilling pro Monat – anprangerte. In der Folge hat sich nun allerdings eingebürgert, dass Spitzenpolitiker so etwas wie ein Armutsgelübde ablegen sollen. Abgeordnete sollen neben ihrem Mandat möglichst nichts mehr verdienen und keinen Beruf ausüben. Regierungsmitglieder möglichst auf den Dienstwagen verzichten. Und so weiter ...
Da darf man sich dann nicht wundern, dass hervorragend qualifizierte Menschen nicht mehr in die Politik gehen. Diese können in der Privatwirtschaft ein Vielfaches verdienen und stehen nicht ständig im Fokus der Kritik und womöglich mit einem Fuß im Kriminal.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.