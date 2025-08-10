Austria gegen Wolfsberger AC, LIVE ab 17 Uhr

Duell auf Augenhöhe erwartet

Das soll idealerweise gleich gegen Wolfsberg gelingen. „Die Spiele gegen den WAC waren zuletzt immer besondere Duelle auf Augenhöhe. Ich denke, das waren richtig gute Spiele von beiden Seiten, und genauso ein Spiel erwarte ich auch jetzt wieder“, meinte der 42-jährige Coach. Stürmer Johannes Eggestein darf sich erstmals vor Heimpublikum präsentieren. „Ich freue mich auf das erste Heimspiel meinerseits. Für mich persönlich ist entscheidend, dass ich auf viele Trainingseinheiten und Spielminuten komme, um mehr Verständnis für die Mannschaft und die Taktik zu entwickeln“, meinte der Deutsche.