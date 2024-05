SPÖ zieht durch Wien: „Runter mit der Arbeitszeit“

Auf den mitgebrachten Transparenten wurde etwa eine Reichensteuer urgiert, man widmete sich auch dem Thema Arbeitszeit. „Eines wäre gscheit: Runter mit der Arbeitszeit“, hieß es da etwa. Wobei auch das Hochhalten der Tafeln und Spruchbänder mitunter in Arbeit ausartete – angesichts der windigen Bedingungen, die am Mittwoch in der Wiener Innenstadt herrschten.