Fix: Barca-Verteidiger wechselt zu Ronaldo-Klub

10 Mio. Euro netto pro Saison

Martinez unterzeichnete bei Al-Nassr einen bis Ende Juni 2026 gültigen Vertrag. Dem Vernehmen nach soll der 21-fache spanische Teamspieler zehn Millionen Euro netto pro Saison kassieren. Zuvor hatte der Klub, der kürzlich für ein Trainingslager in Saalfelden gastierte, auch schon den portugiesischen Teamstürmer Joao Felix von Chelsea nach Saudi-Arabien gelotst. Die erste Bewährungsprobe für Martinez wartet am 19. August im Super-Cup-Semifinale gegen Al-Ittihad.