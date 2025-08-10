Fix: Barca-Verteidiger wechselt zu Ronaldo-Klub

Cristiano Ronaldo hat seit Sonntag einen weiteren prominenten Mitspieler bei Al-Nassr. Der Klub der saudischen Pro League gab am Sonntag die Verpflichtung von Iñigo Martínez bekannt.
Der 34-jährige Abwehrspieler wurde vom FC Barcelona geholt. Der Vertrag des Spaniers bei den Katalanen wäre noch bis Sommer 2026 gelaufen, aufgrund einer inkludierten Ausstiegsklausel konnte er allerdings ablösefrei wechseln. Im Sommer 2023 war er auch ablösefrei von Athletic Bilbao gekommen.
10 Mio. Euro netto pro Saison
Martinez unterzeichnete bei Al-Nassr einen bis Ende Juni 2026 gültigen Vertrag. Dem Vernehmen nach soll der 21-fache spanische Teamspieler zehn Millionen Euro netto pro Saison kassieren. Zuvor hatte der Klub, der kürzlich für ein Trainingslager in Saalfelden gastierte, auch schon den portugiesischen Teamstürmer Joao Felix von Chelsea nach Saudi-Arabien gelotst. Die erste Bewährungsprobe für Martinez wartet am 19. August im Super-Cup-Semifinale gegen Al-Ittihad.
